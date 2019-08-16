Nilay Dorsa'dan ''mini şortlu'' ev taşıdım pozu
“Caka” isimli şarkısıyla yaz aylarına derin bir imza atan Nilay Dorsa, sahne çalışması temposu içinde gönlünce tatil yapamadı.
Çalışmaktan şikâyetçi olmadığını aksine mutlu olduğunu ifade eden güzel şarkıcı bayramda iş kabul etmedi.
Uzun zamandır tasarladığı ev taşımasını bayrama bırakan Nilay Dorsa “Yoğun çalışmalarım nedeniyle çok beğendiğim fakat işlerim dolayısıyla kaçırdığım 3 ev sonrasında bayramda evimi Cihangir’den Nişantaşı’na taşıdım. Üzerimden önemli bir yükü daha attım. Enerjime herkes şaşırıyor ama şükür her zorluğun altından kalkacak yapıdayım” dedi.