Nilay Dorsa'dan ''mini şortlu'' ev taşıdım pozu

Uzun zamandır tasarladığı ev taşımasını bayrama bırakan Nilay Dorsa “Yoğun çalışmalarım nedeniyle çok beğendiğim fakat işlerim dolayısıyla kaçırdığım 3 ev sonrasında bayramda evimi Cihangir’den Nişantaşı’na taşıdım. Üzerimden önemli bir yükü daha attım. Enerjime herkes şaşırıyor ama şükür her zorluğun altından kalkacak yapıdayım” dedi.