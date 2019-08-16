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  3. 16 Ağustos 2019 12:27

Nilay Dorsa'dan ''mini şortlu'' ev taşıdım pozu

“Caka” isimli şarkısıyla yaz aylarına derin bir imza atan Nilay Dorsa, sahne çalışması temposu içinde gönlünce tatil yapamadı.

Nilay Dorsa'dan ''mini şortlu'' ev taşıdım pozu

Çalışmaktan şikâyetçi olmadığını aksine mutlu olduğunu ifade eden güzel şarkıcı bayramda iş kabul etmedi.

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Nilay Dorsa'dan ''mini şortlu'' ev taşıdım pozu

Uzun zamandır tasarladığı ev taşımasını bayrama bırakan Nilay Dorsa “Yoğun çalışmalarım nedeniyle çok beğendiğim fakat işlerim dolayısıyla kaçırdığım 3 ev sonrasında bayramda evimi Cihangir’den Nişantaşı’na taşıdım. Üzerimden önemli bir yükü daha attım. Enerjime herkes şaşırıyor ama şükür her zorluğun altından kalkacak yapıdayım” dedi.

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Nilay Dorsa'dan ''mini şortlu'' ev taşıdım pozu

Evini Cihangir’den Nişantaşı’na taşıyan Nilay Dorsa, iş temposuna kaldığı yerden bayram sonrası devam etmeye hazırlanırken, Tebdîl-i mekânda ferahlık vardır, inancının da kendine moral depoladığını vurguladı.

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