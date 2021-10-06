Nurseli İdiz: ''Saçma sapan işler yapılıyor''

Sürekli taksi kullandığı için çok fazla anısı olduğunu söyleyen İdiz, "Beni bir taksici gördü bir gün, 'Abla iyi misin? Seni 10 yıl önce havaalanına bırakmıştım, ağlıyordun' dedi. 10 yıldır hala ağlıyor diye düşünüyor beni" şeklinde konuştu.