Nurseli İdiz: ''Saçma sapan işler yapılıyor''
60 yaşındaki usta sanatçı Nurseli İdiz, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Sık sık taksi kullanmasıyla bilinen İdiz, taksiden iner inmez gazetecileri karşısında gördü.
60 yaşındaki usta sanatçı Nurseli İdiz, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Sık sık taksi kullanmasıyla bilinen İdiz, taksiden iner inmez gazetecileri karşısında gördü.
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Ünlü oyuncu, "Babam da çok taksiye binerdi. Ailecek taksiye kullanmayı severiz biz, kızım da Roma'dan Milona'ya gitmiştir taksiyle" diyerek taksi kullanmayı sevdiğini söyledi.
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Sürekli taksi kullandığı için çok fazla anısı olduğunu söyleyen İdiz, "Beni bir taksici gördü bir gün, 'Abla iyi misin? Seni 10 yıl önce havaalanına bırakmıştım, ağlıyordun' dedi. 10 yıldır hala ağlıyor diye düşünüyor beni" şeklinde konuştu.
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Yakın zamanda yeni bir diziye başlayacak olan oyuncu, "Oyun başlıyor, bir tane dizimiz var. Çok fazla dizi yapılıyor, çoğu tutmuyor..."
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