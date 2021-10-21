O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı Instagram'ı salladı

Bir dönem adı Cem Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan ünlü sunucu Saat Özşırkıntı, TV8 ekranlarının vazgeçilmez sunucusu olarak yıllardır evlerimize konuk oluyor. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.