Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın evliliğinin bitmesinin ardından Oğulcan Engin de tarafını seçti.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile olan samimiyeti ile sık sık gündeme geliyor.
Oğulcan Engin, her anında birlikte olduğu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından Subaşı'yı sosyal medya hesabından silerek tarafını belli etti. Şeyma Subaşı da Engin'i sosyal medyadan sildi.