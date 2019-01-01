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  3. 01 Ocak 2019 14:57

Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın evliliğinin bitmesinin ardından Oğulcan Engin de tarafını seçti.

Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile olan samimiyeti ile sık sık gündeme geliyor.

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Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

Çiftin ani bir kararla boşanmasının ardından Oğulcan Engin de tarafını seçti.

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Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

Oğulcan Engin, her anında birlikte olduğu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından Subaşı'yı sosyal medya hesabından silerek tarafını belli etti. Şeyma Subaşı da Engin'i sosyal medyadan sildi.

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Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

Şeyma Subaşı ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz sene 'Survivor'un 'Bil Bakalım' oyununda beraber yarışmış ve birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını kelimeleri anlatırken belli etmişlerdi. Ayrıca ikili birlikte partilere de gidiyor ve sık sık fotoğraf paylaşıyorlardı.

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