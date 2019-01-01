Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

Şeyma Subaşı ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz sene 'Survivor'un 'Bil Bakalım' oyununda beraber yarışmış ve birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını kelimeleri anlatırken belli etmişlerdi. Ayrıca ikili birlikte partilere de gidiyor ve sık sık fotoğraf paylaşıyorlardı.



