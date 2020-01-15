Oğulcan Engin'den Ebru Şahin açıklaması
Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Ebru Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlere sessiz kalan Engin, konuya açıklık getirdi.
Oğulcan Engin'in kafesinde birlikte görülen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Şahin ve Engin'i Seda Sayan'ın bir araya getirdiği konuşulmuştu.
Tüm bu haberler üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, Oğulcan Engin ile arkadaş olduğunu söylerken, Seda Sayan olaya müdahil olmuş ve böyle bir durum olmadığını açıklamıştı.