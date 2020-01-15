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  3. 15 Ocak 2020 17:08

Oğulcan Engin'den Ebru Şahin açıklaması

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Ebru Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlere sessiz kalan Engin, konuya açıklık getirdi.

Oğulcan Engin'den Ebru Şahin açıklaması

Oğulcan Engin'in kafesinde birlikte görülen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Şahin ve Engin'i Seda Sayan'ın bir araya getirdiği konuşulmuştu.

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Oğulcan Engin'den Ebru Şahin açıklaması

Tüm bu haberler üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, Oğulcan Engin ile arkadaş olduğunu söylerken, Seda Sayan olaya müdahil olmuş ve böyle bir durum olmadığını açıklamıştı.

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Oğulcan Engin'den Ebru Şahin açıklaması

İddialara sessiz kalan Oğulcan Engin ise bugün ilk kez konuştu.

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Oğulcan Engin'den Ebru Şahin açıklaması

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Engin, "Annem o kadar çok açıkla yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi.

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