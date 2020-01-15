Oğulcan Engin'den Ebru Şahin açıklaması

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Engin, "Annem o kadar çok açıkla yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi.