Oğuzhan Koç: ''Bana top atan olmadı!''
Yıldız Tilbe, koronavirüs salgınından etkilenen müzisyenler için başlatılan challenge'a (meydan okuma) dahil olmuştu. Evde 'Kış Güneşi' şarkısını söylerken çektiği videoyu Twitter hesabında yayınlayan sanatçı, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba" ifadelerini...
Yıldız Tilbe, koronavirüs salgınından etkilenen müzisyenler için başlatılan challenge'a (meydan okuma) dahil olmuştu. Evde 'Kış Güneşi' şarkısını söylerken çektiği videoyu Twitter hesabında yayınlayan sanatçı, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba" ifadelerini kullanmıştı.
"İÇİMDEN GELMEDİ"
Tarkan, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" diyerek, Yıldız Tilbe'yi geri çevirmişti.
Megastar'a "Teşekkür ederim" yanıtını veren Tilbe, ardından topu popçu Gülşen'e atmıştı. Yıldız Tilbe, bu kez "Gülşen sana müzisyenler için bir challenge yolluyorum, ne istiyorsan yap" ifadelerini kullanmıştı.
Tarkan ile Gülşen denemesi olumsuz sonuçlanan sanatçı, son olarak Gülben Ergen'i akıma davet etti. Gülben Ergen ise Yıldız Tilbe'nin davetine jet hızıyla karşılık vermiş, 'Yalnızlık' şarkısıyla akıma dahil olmuştu.