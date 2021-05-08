Oğuzhan Koç: ''Bana top atan olmadı!''

"İÇİMDEN GELMEDİ"

Tarkan, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" diyerek, Yıldız Tilbe'yi geri çevirmişti.