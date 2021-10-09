''Ölümden döndüm'' diyen Alişan’dan 2 milyonluk dava

Alişan ayrıca avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Ufuk A.'ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmış, Tabipler Odası'na da şikâyet etmişti.