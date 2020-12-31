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  3. 31 Aralık 2020 23:07

Özcan Deniz’den olay olan fotoğrafla ilgili açıklama

Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü sanatçı, anlaşmalı olarak boşandığı Aktan'a iki yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açmıştı.

Özcan Deniz’den olay olan fotoğrafla ilgili açıklama

Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü sanatçı, anlaşmalı olarak boşandığı Aktan'a iki yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açmıştı.

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Özcan Deniz’den olay olan fotoğrafla ilgili açıklama

"SEN HER ŞEYİMSİN" Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

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Özcan Deniz’den olay olan fotoğrafla ilgili açıklama

Oğlu ile çekildiği fotoğrafı "Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum" notuyla yayınlayan Deniz, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Böyle bir pozun paylaşılmasını doğru bulmayan takipçileri, ünlü şarkıcıyı uyardı.

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Özcan Deniz’den olay olan fotoğrafla ilgili açıklama

"BABA OLMAYAN ANLAMAZ" Gelen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozan sanatçı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

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