Özcan Deniz’den olay olan fotoğrafla ilgili açıklama

Oğlu ile çekildiği fotoğrafı "Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum" notuyla yayınlayan Deniz, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Böyle bir pozun paylaşılmasını doğru bulmayan takipçileri, ünlü şarkıcıyı uyardı.