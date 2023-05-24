Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi
Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı romantik pozlarla gündem oldu.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan, romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.
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Akil ve Altan, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Alin ve Lina isminde iki kız çocuğu sahibi olan çift, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Son olarak romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin o kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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İşte Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Instagram hesaplarından paylaştıkları romantik pozlar..
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