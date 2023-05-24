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Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi

Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı romantik pozlarla gündem oldu.

Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi - Resim: 1

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan, romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. 

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Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi - Resim: 2

Akil ve Altan, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Alin ve Lina isminde iki kız çocuğu sahibi olan çift, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 

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Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi - Resim: 3

Son olarak romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin o kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi - Resim: 4

İşte Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Instagram hesaplarından paylaştıkları romantik pozlar..

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