Pelin Karahan'a iğrenç taciz: Çıplak fotoğraflarını attılar

Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor."