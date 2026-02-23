Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti!
Ünlü model Simge Ünal, üç yıldır kendisini taciz eden isimleri Instagram'dan ifşa ederek Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketledi. "Babamın hastane kayıtlarını bile buldular, pilates salonuna adamlarını gönderdiler" diyen Ünal, "Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" diyerek kamuoyunu uyardı.
Ünlü model Simge Ünal, yaklaşık üç yıldır maruz kaldığı taciz ve stalking olayını Instagram hesabından kamuoyuyla paylaşarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketledi.
Ünal'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Paylaşımında A.Y. ve G.Ş. isimli kişileri açıkça ifşa eden Ünal, "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık üç senedir bu kişiler tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" dedi.
Yaşadıklarını ayrıntılarıyla aktaran Ünal, tacizin boyutunun son derece ağır olduğunu vurguladı.
