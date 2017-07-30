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  3. 30 Temmuz 2017 13:19

Rafet El Roman'ın kızları büyüdü !

Şarkıcı Rafet El Roman ile manken Tuğba Altınp'un kızları Şevval ve Su El Roman bikinili görüntülendi.

Rafet El Roman'ın kızları büyüdü !

Şarkıcı Rafet El Roman ile manken Tuğba Altıntop'un kızları Şevval ve Su El Roman artık büyüdü. İkili bikinili görüntülenince havluya sarıldı.

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Rafet El Roman'ın kızları büyüdü !

Bodrum'da tatile çıkan Rafet El Roman'ın 17 yaşındaki kızı Şevval ve 19 yaşındaki Su, önceki gün Türkbükü Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülendi. Arkadaşları vakit geçiren ikili, güzellikleriyle dikkati çekti.

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Rafet El Roman'ın kızları büyüdü !

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİLER

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları, gazetecileri görünce bikinili görüntü vermemek için hemen bellerine havlu bağladılar.

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Rafet El Roman'ın kızları büyüdü !

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