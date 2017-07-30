Rafet El Roman'ın kızları büyüdü !
Şarkıcı Rafet El Roman ile manken Tuğba Altınp'un kızları Şevval ve Su El Roman bikinili görüntülendi.
Şarkıcı Rafet El Roman ile manken Tuğba Altıntop'un kızları Şevval ve Su El Roman artık büyüdü. İkili bikinili görüntülenince havluya sarıldı.
Bodrum'da tatile çıkan Rafet El Roman'ın 17 yaşındaki kızı Şevval ve 19 yaşındaki Su, önceki gün Türkbükü Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülendi. Arkadaşları vakit geçiren ikili, güzellikleriyle dikkati çekti.
BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİLER
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları, gazetecileri görünce bikinili görüntü vermemek için hemen bellerine havlu bağladılar.