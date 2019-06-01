Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yırtmacı olay oldu
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra Madrid'de düzenlenen gala gecesine de derin yırtmacıyla damga vurdu.
Juventus'un Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra kendi ülkesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.
Elle dergisinin geleneksel gala gecesine katılan 25 yaşındaki Rodriguez, kahverengi bir elbise giydi. Rodriguez'in derin yırtmaçlı kıyafetinin yanır sıra göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçayan diğer bir detay oldu.
Kanser hastaları yararına düzenlenen galada kıyafetini altın rengi parlak stilettolarıyla kıyafetini tamamlayan bir çocuk annesi model, fotoğrafçıların da en çok ilgi gösterdiği konuklardan biri oldu.