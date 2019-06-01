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  3. 01 Haziran 2019 09:36

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yırtmacı olay oldu

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra Madrid'de düzenlenen gala gecesine de derin yırtmacıyla damga vurdu.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yırtmacı olay oldu

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra kendi ülkesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.

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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yırtmacı olay oldu

Elle dergisinin geleneksel gala gecesine katılan 25 yaşındaki Rodriguez, kahverengi bir elbise giydi. Rodriguez'in derin yırtmaçlı kıyafetinin yanır sıra göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçayan diğer bir detay oldu.

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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yırtmacı olay oldu

Kanser hastaları yararına düzenlenen galada kıyafetini altın rengi parlak stilettolarıyla kıyafetini tamamlayan bir çocuk annesi model, fotoğrafçıların da en çok ilgi gösterdiği konuklardan biri oldu.

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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yırtmacı olay oldu

Madrid’deki Intercontinental Hotel’de düzenlenen galada İspanyol model uzun süre gülümseyerek poz verdi.

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