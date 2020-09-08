Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Bodrum'daki marinalara sığmadığı için açığa demirleyen 164 metre uzunluğundaki "Eclipse" isimli dev yat, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yatın değeri yaklaşık 340 milyon euro.
Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chealsea'nın sahibi Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a geldi.
İlçedeki marinalara sığmadığı için Yalıkavak Mahallesi açığına demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 kat mega yatta hareketlilik yaşandı.
Yattan ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti.