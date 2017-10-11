Rüzgar Erkoçlar ile eşi sokak ortasında kavga etti
Geçtiğimiz günlerde evlenen Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu yeni evlerine yerleşirken kavga etti.
Rüzgar Erkoçlar, 27 Eylül'de bir süredir birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile evlenmişti. İkili, geçtiğimiz günlerde yeni evlerine taşındı.
Eşya taşıma sırasında sinirleri gerilen ünlü çiftin, sokak ortasında birbirlerine bağırmaya başladığı iddia edildi.
Yükselen seslerden rahatsız olan mahalle sakinlerinin, camlara çıkarak ikiliyi izlediği öne sürüldü.