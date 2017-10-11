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  3. 11 Ekim 2017 08:26

Rüzgar Erkoçlar ile eşi sokak ortasında kavga etti

Geçtiğimiz günlerde evlenen Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu yeni evlerine yerleşirken kavga etti.

Rüzgar Erkoçlar ile eşi sokak ortasında kavga etti

Rüzgar Erkoçlar, 27 Eylül'de bir süredir birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile evlenmişti. İkili, geçtiğimiz günlerde yeni evlerine taşındı.

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Rüzgar Erkoçlar ile eşi sokak ortasında kavga etti

Eşya taşıma sırasında sinirleri gerilen ünlü çiftin, sokak ortasında birbirlerine bağırmaya başladığı iddia edildi.

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Rüzgar Erkoçlar ile eşi sokak ortasında kavga etti

Yükselen seslerden rahatsız olan mahalle sakinlerinin, camlara çıkarak ikiliyi izlediği öne sürüldü.

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Rüzgar Erkoçlar ile eşi sokak ortasında kavga etti

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