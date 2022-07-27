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  4. Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi, gören tanıyamadı!

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi, gören tanıyamadı!

Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi, gören tanıyamadı! - Resim: 1

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde mesleği olan pilotluğa geri dönmesiyle adından söz ettirmişti.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi, gören tanıyamadı! - Resim: 2

 Ailesiyle tatile çıkan Sarıoğlu, formda vücudu ile dikkat çekti. 38 kilo veren Yağmur Sarıoğlu, sırrını açıkladı.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi, gören tanıyamadı! - Resim: 3

Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi, gören tanıyamadı! - Resim: 4

Aralıklı oruç yöntemiyle kilo veren Yağmur Sarıoğlu, aralıklı yediklerine, içtiklerine dikkat edip sağlıklı beslendi. Sık sık yürüyüşe çıktı. Kardiyo antrenmanları yaptı.

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