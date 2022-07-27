Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi, gören tanıyamadı!
Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde mesleği olan pilotluğa geri dönmesiyle adından söz ettirmişti.
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Ailesiyle tatile çıkan Sarıoğlu, formda vücudu ile dikkat çekti. 38 kilo veren Yağmur Sarıoğlu, sırrını açıkladı.
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Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu.
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Aralıklı oruç yöntemiyle kilo veren Yağmur Sarıoğlu, aralıklı yediklerine, içtiklerine dikkat edip sağlıklı beslendi. Sık sık yürüyüşe çıktı. Kardiyo antrenmanları yaptı.
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