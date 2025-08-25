Sadece bir yılda 30 kilo birden veren Işın Karaca ''yok artık'' dedirtti
Son 1 yılda 30 kilo birden verip 90 kilodan 60 kiloya düşen ve yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Işın Karaca son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde bir taraftan konserlerine diğer taraftan da yaz tatiline devam ediyor.
