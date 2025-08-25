Sadece bir yılda 30 kilo birden veren Işın Karaca ''yok artık'' dedirtti

  1. Anasayfa
  4. Sadece bir yılda 30 kilo birden veren ünlü şarkıcı ''yok artık'' dedirtti

Son 1 yılda 30 kilo birden verip 90 kilodan 60 kiloya düşen ve yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Işın Karaca son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çekti. 

Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde bir taraftan konserlerine diğer taraftan da yaz tatiline devam ediyor.

Sosyal medya hesabından da son halini gözler önüne seren Işın Karaca'nın kısa süre içerisindeki değişimi gündem yaratmıştı.

Bir yıl içinde 90 kilodan 60 kiloya düşen Işın Karaca, yeni görünümüyle konser verdi.

