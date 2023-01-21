Şahmaran'a Serenay Sarıkaya'nın cesur sahnesi damgasını vurdu
Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Şahmaran, ilk günden sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıkaya'nın kendisini tatmin ettiği sahne çok konuşuldu.
Netflix'in yeni dizisi Şahmaran, 20 Ocak itibariyle izleyiciyle buluştu. Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Serenay Sarıkaya'nın kendisini tahmin ettiği sahne çok ses getirdi.
Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bir sahnede rüyasında yılanla kendini tatmin ediyor. Sonrasında yorganın altında Burak Deniz'in çıktığını gören Sarıkaya uyanıyor.
Dizinin yayınlanmasının ardından ünlü isimlerin cüretkar sahneleri izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım ikilinin oyunculuğunu desteklerken bir kısım da sahneleri abartılı bulduğunu söyledi.
İşte Serenay Sarıkaya'nın cesur sahnesi...
ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.