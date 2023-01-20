Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası
Netflix'te yayına giren ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in paylaştığı Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya'nın güzelliği damgasını vurdu.
Dün gece gerçekleştirilen galada kelimenin tam anlamıyla Serenay Sarıkaya'nın güzelliği konuşuldu.
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Transparan bir elbise tercih eden güzel oyuncu kusursuz fiziğini ortaya koydu.
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Mert Ramazan Demir ile Burak Deniz de siyahlar içinde geldi.
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Serenay Sarıkaya elbisesini çok ünlü bir markadan aldı.
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