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  4. Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası

Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası

Netflix'te yayına giren ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in paylaştığı Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya'nın güzelliği damgasını vurdu.

Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası - Resim: 1

Dün gece gerçekleştirilen galada kelimenin tam anlamıyla Serenay Sarıkaya'nın güzelliği konuşuldu.

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Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası - Resim: 2

Transparan bir elbise tercih eden güzel oyuncu kusursuz fiziğini ortaya koydu.

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Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası - Resim: 3

Mert Ramazan Demir ile Burak Deniz de siyahlar içinde geldi. 

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Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası - Resim: 4

Serenay Sarıkaya elbisesini çok ünlü bir markadan aldı.

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