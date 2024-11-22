Saplantılı hayranı güzel şarkıcının kabusu oldu

Savcılığa yapılan şikâyetin devamında M.T.'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde sürekli takip ederek en ön sıralardan izlediğini bununla da kalmayarak yakın çevresindeki arkadaşlarıyla irtibat haline girerek kendisiyle görüşmek için konuşmaya çalıştığını belirtti.