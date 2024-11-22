Saplantılı hayranı güzel şarkıcının kabusu oldu
Türkiye'nin Samsak Döveci adlı türkü ile tanıdığı ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'ın takıntılı bir hayranı yüzünden hayatı kabusa döndü.
Geçtiğimiz yaza "Samsak Döveci" türküsüyle damgasını vuran güzel şarkıcı Elif Buse Doğan şimdi de takıntılı bir hayranı yüzünden zor günler geçiriyor.
Her konserde kendisine gelen çiçek ve sosyal medya hesabına yapılan yorumlar üzerine M.T, isimli kişinin kendisini takip ettiğine dair şüphelenmeye başlayan ünlü türkücü aynı kişiyle Suudi Arabistan'a gittiğinde de karşı karşıya kalınca beyninden vurulmuşa döndü.
Bunun üzerine genç türkücü Türkiye’ye geldiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bir hayranının kendisini sürekli takip ederek korku saldığı yönünde beyanda bulundu.
Savcılığa yapılan şikâyetin devamında M.T.'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde sürekli takip ederek en ön sıralardan izlediğini bununla da kalmayarak yakın çevresindeki arkadaşlarıyla irtibat haline girerek kendisiyle görüşmek için konuşmaya çalıştığını belirtti.