Şarkıcı Berkay'dan lüks yaşam çıkışı: ''Gayet normal''

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SAHNESİ"

Şarkıcı, Türkiye'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu: