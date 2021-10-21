Şarkıcı Berkay'dan lüks yaşam çıkışı: ''Gayet normal''
Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks yaşamıyla adından söz ettiren Berkay, ailesiyle çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine, çok çalıştığını belirterek, ''Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal, bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum.'' dedi.
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Özlem Ada Şahin ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Şahin, lüks harcamalar yaptığı iddiası ile ilgili konuştu.
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Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, doktor kontrolü çıkışı eşiyle Nişantaşı City's valeden otomobilini alırken kameralara yansıdı.
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"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SAHNESİ"
Şarkıcı, Türkiye'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu:
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"Harbiye'de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye'deki en önemli sahnelerden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur..."
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