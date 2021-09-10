Şarkıcı Linet'i gören tanıyamadı: Bir deri bir kemik...
Aylar önce katıldığı İbo Show'da değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Linet, şimdi de verdiği kilolarla gündeme geldi.
Aylar önce katıldığı İbo Show'da değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Linet, şimdi de verdiği kilolarla gündemde
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Aylar önce katıldığı İbo Show'dan değişimi ile gündeme gelen şarkıcı Linet şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.
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Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamamıştı. Bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile şaşırtmıştı.
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Şimdilerde spor salonundan çıkmayan Linet, zayıflığı ile dikkat çekiyor.
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