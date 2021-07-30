Seçil Gür'den Serdar Ortaç-Chloe Loughnan yorumu
Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'e, ünlü popçu ile eski eşi Chloe Loughnan arasındaki nafaka krizi soruldu.
Serdar Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt vermişti: Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim.
İrlandalı modele bugüne kadar 700 bin TL nafaka ödediğini söyleyen popçu, "Dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum" demişti.
Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan’a sosyal medyada tepki gelmişti. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan manken, hakkındaki suçlamalara cevap vermişti.
Loughnan, “Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" şeklinde konuşmuştu.