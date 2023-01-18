Seda Bakan: Kızlarım bana şans getirdi

Dizi çekimleri için yazın Ayvalık’ta olacağını söyleyen Bakan “İki çocukla ne yapacağımı kara kara düşünüyorum. Neyse ki çok güzel bir ekibimiz var. Yetemediğim yerde birilerine bırakacağım kızlarımı. Hem onlar için de tecrübe olur” dedi.