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  3. 07 Ocak 2020 12:10

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, vücudundaki yanıklar nedeniyle hastanelik oldu. Sırtında sıcak su torbası patlayan Seda Sayan, "Bu nasıl bir gözdür Yarabbim" diyerek yanan sırtının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Sayan'ın payla

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanıklar meydana gelen Sayan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Seda Sayan hastaneye kaldırıldı

Sırtı su toplayan Sayan'a ünlü isimlerden de peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.

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Seda Sayan hastaneye kaldırıldı

SICAK SU TORBASI SIRTINI YAKTI Kıyafet tercihi ve güzelliğiyle yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür Yarabbim bu" dedi.

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Seda Sayan hastaneye kaldırıldı

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI Sayan'ın paylaşımına hayranları başta olmak üzere ünlü isimler de yorum yağdırdı.

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