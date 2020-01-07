Seda Sayan hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, vücudundaki yanıklar nedeniyle hastanelik oldu. Sırtında sıcak su torbası patlayan Seda Sayan, "Bu nasıl bir gözdür Yarabbim" diyerek yanan sırtının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Sayan'ın payla
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanıklar meydana gelen Sayan, apar topar hastaneye kaldırıldı.
SICAK SU TORBASI SIRTINI YAKTI Kıyafet tercihi ve güzelliğiyle yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür Yarabbim bu" dedi.