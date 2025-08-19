Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti

Hatta bu evlilik sonrasında Türkiye'nin "gayrimenkulü zengini ünlüleri" arasında yer alan 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın eşiyle birlikte Türkiye'yi terk etmeye hazırlandığı iddia edilmiş ancak Seda Sayan bu iddiaları yalanlamıştı.