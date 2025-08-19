Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti
Üst üste geçirdiği estetik operasyonlarıyla 62 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında gibi görünmeyi başaran Seda Sayan makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti. kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile aşk pozunu paylaştı
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile yaptığı evlilikle 7. kez nikah masasına oturmuştu.
Hatta bu evlilik sonrasında Türkiye'nin "gayrimenkulü zengini ünlüleri" arasında yer alan 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın eşiyle birlikte Türkiye'yi terk etmeye hazırlandığı iddia edilmiş ancak Seda Sayan bu iddiaları yalanlamıştı.
3 yıldır kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evliliğini sürdüren Seda Sayan evliliğini kimi ünlüler gibi kameralardan uzak yaşamayı tercih etmiyor.
Geçirdiği estetik operasyonları sonrasında adeta 40 yaş gençleşerek 20'li yaşlara dönen Seda Sayan'ın bu sefer de makyajsız hali ortaya çıktı.
