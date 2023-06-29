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  4. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bayram pozu olay oldu

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bayram pozu olay oldu

Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çektirdiği pozunu paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle konuşulan Sayan'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bayram pozu olay oldu - Resim: 1

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bayram pozu olay oldu - Resim: 2

Eşi Çağlar Ökten ile çektirdiği pozu paylaşan Seda Sayan, ''İyi Bayramlar herkese sağlıklı mutlu inşallah'' notunu düştü. 

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bayram pozu olay oldu - Resim: 3

Yüzünden bacaklarına kadar estetik yaptırdığı bilinen 60 yaşındaki Seda Sayan'ın genç görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. 


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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bayram pozu olay oldu - Resim: 4

İşte Seda Sayan'ın bayram pozu...

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