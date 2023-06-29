Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bayram pozu olay oldu
Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çektirdiği pozunu paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle konuşulan Sayan'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.
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Eşi Çağlar Ökten ile çektirdiği pozu paylaşan Seda Sayan, ''İyi Bayramlar herkese sağlıklı mutlu inşallah'' notunu düştü.
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Yüzünden bacaklarına kadar estetik yaptırdığı bilinen 60 yaşındaki Seda Sayan'ın genç görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
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İşte Seda Sayan'ın bayram pozu...
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