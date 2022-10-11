Şehirden ormana kaçtı... Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı
Kendini doğaya atan ünlüler kervanına şarkıcı Kalben de katıldı. Kalben hayalini kurduğu evi Kazdağları'nda buldu.
Kalben, uzun zamandır kafasını dinlemek için orman içinde bir ev arıyordu. İstediğini nihayet Kazdağları’nda buldu. İnternette gördüğü bir evi çok beğendi. Şarkıcı, yardımcılarıyla Kazdağları’na gitti. Daha önce bir yazılımcının kendisinin inşa ederek oturduğu derme çatma eve hayran kaldı.
300 BİN TL
Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Kalben, binlerce dönüm orman alanının ortasında, özel konumlu, 1025 m² bahçesi, 30 m² kullanım alanı olan ahşap dağ evini 300 bin TL ödeyerek hemen satın aldı.
KİTAPLAR HEDİYE
Eve giren Kalben binlerce kitabı görünce şok geçirdi. Şarkıcı kitapları da almak istedi. Bunu öğrenen ev sahibi kitapların büyük bir kısmını hediye etti.
Kalben, tuvaleti bile dışarıda olan evin tadilatı için şu sıralar mimarla görüşüyor. Kalben bu keşfini yakın çevresine “Tam hayalimdeki gibi, kafa dinleyeceğim bir yer” diye anlatıyor.