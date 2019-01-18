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  3. 18 Ocak 2019 15:52

Seks kasetleriyle başları derde giren ünlüler

Gösteri dünyasının ünlü isimleri bir dönem sızdırılan özel fotoğrafları ve seks kasetleriyle magazin gündemini salladı. İşte o ünlüler ve yaşadıkları...

Seks kasetleriyle başları derde giren ünlüler

Şimdilerde ekranlarda sorunsuz bir şekilde gördüğümüz ünlülerden bazıları, bir zamanlar çektikleri seks kasetleri ile çok fazla uğraşmak zorunda kalmıştı.

İşte seks kasetleriyle olay olan ünlüler:

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Seks kasetleriyle başları derde giren ünlüler

Pamela Anderson
Pamela Anderson ve rock sanatçısı eşi Tommy Lee balayına gittiklerinde yaşadıkları aşkı belgelemeye karar verdiler. Tanıştıktan dört saat sonra evlenen çiftin seks kasetleri 1995 yılında evli bir çiftken oturdukları evden çalındı.

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Seks kasetleriyle başları derde giren ünlüler

Farrah Abraham
Televizyonların yıldızlarından biri olan Farrah Abraham, seks kasetinin çalındığına yemin ediyor. Videodaki tek problem, sonunun pornografi oyuncusu James Deen ile bitiyor olması. Abraham kasetin yayıldığı zaman yaptığı açıklamada sarhoş edildiğini, tecavüze uğradığını yani hiçbir şeyin karşılıklı olmadığını söyledi. Buna misilleme olarak da kaseti yayınlayan kişi, Farrah'ın ilk porno filmini çektiğini gösteren kamera arkası görüntüleri yayınladı.

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Seks kasetleriyle başları derde giren ünlüler

Colin Farrell
Hollywood'un kötü çocuğu Colin Farrell, model Nicole Narain ile 2003 yılında bir seks videosu çekti. Narain kasetin 14 dakikasını sattı. Farrell dava açtı ve dört saat süren yazılı ifadesinin bir kısmında neden videonun yayılmasına karşı olduğunu açıkladı.

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