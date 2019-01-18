Seks kasetleriyle başları derde giren ünlüler

Farrah Abraham

Televizyonların yıldızlarından biri olan Farrah Abraham, seks kasetinin çalındığına yemin ediyor. Videodaki tek problem, sonunun pornografi oyuncusu James Deen ile bitiyor olması. Abraham kasetin yayıldığı zaman yaptığı açıklamada sarhoş edildiğini, tecavüze uğradığını yani hiçbir şeyin karşılıklı olmadığını söyledi. Buna misilleme olarak da kaseti yayınlayan kişi, Farrah'ın ilk porno filmini çektiğini gösteren kamera arkası görüntüleri yayınladı.