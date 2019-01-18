Seks kasetleriyle başları derde giren ünlüler
Gösteri dünyasının ünlü isimleri bir dönem sızdırılan özel fotoğrafları ve seks kasetleriyle magazin gündemini salladı. İşte o ünlüler ve yaşadıkları...
Şimdilerde ekranlarda sorunsuz bir şekilde gördüğümüz ünlülerden bazıları, bir zamanlar çektikleri seks kasetleri ile çok fazla uğraşmak zorunda kalmıştı.
İşte seks kasetleriyle olay olan ünlüler:
Pamela Anderson
Pamela Anderson ve rock sanatçısı eşi Tommy Lee balayına gittiklerinde yaşadıkları aşkı belgelemeye karar verdiler. Tanıştıktan dört saat sonra evlenen çiftin seks kasetleri 1995 yılında evli bir çiftken oturdukları evden çalındı.
Farrah Abraham
Televizyonların yıldızlarından biri olan Farrah Abraham, seks kasetinin çalındığına yemin ediyor. Videodaki tek problem, sonunun pornografi oyuncusu James Deen ile bitiyor olması. Abraham kasetin yayıldığı zaman yaptığı açıklamada sarhoş edildiğini, tecavüze uğradığını yani hiçbir şeyin karşılıklı olmadığını söyledi. Buna misilleme olarak da kaseti yayınlayan kişi, Farrah'ın ilk porno filmini çektiğini gösteren kamera arkası görüntüleri yayınladı.