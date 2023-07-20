Selen Görgüzel: Kilolarından giyemiyorlar, eleştiriyorlar
Önceki akşam bir mekanda sahne alan Selen Görgüzel, konser öncesi soruları yanıtladı.
Selen Görgüzel önceki gece bir mekanda sahneyi çıktı. Seksi kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirildiğini söyleyen Görgüzel "Bu alenen hasetlik bence. Kilolarından giyemiyorlar! Hemen negatif yorum yapıyorlar” dedi.
Aşk hayatı ve günümüz aşklarını da yorumlayan Selen Görgüzel, "Sürekli ayrılıp barışıyorlar. Herkes birbiriyle. İki gün sonra başkasıyla oluyorlar ben anlamadım.
"Ben boşanalı 1 seneyi geçti, hayatımda kimse yok! Yazık değil mi bana? Hayatımda kimse yok, birisi olursa ben sahneden flörtleşirdim zaten, siz de anlarsınız" diyerek güldü.
Geçtiğimiz yıl eşi Hamdi Alkan ile evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, ayrılık sebebinin geçtiğimiz yıllarda bir tiyatro oyununda sahne aldığında oyunda yer alan öpüşme sahnesi olup olmadığı sorulunca, şu cevabı verdi: