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Selen Görgüzel: Kilolarından giyemiyorlar, eleştiriyorlar

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Selen Görgüzel, konser öncesi soruları yanıtladı.

Selen Görgüzel: Kilolarından giyemiyorlar, eleştiriyorlar - Resim: 1

Selen Görgüzel önceki gece bir mekanda sahneyi çıktı. Seksi kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirildiğini söyleyen Görgüzel "Bu alenen hasetlik bence. Kilolarından giyemiyorlar! Hemen negatif yorum yapıyorlar” dedi. 

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Selen Görgüzel: Kilolarından giyemiyorlar, eleştiriyorlar - Resim: 2

Aşk hayatı ve günümüz aşklarını da yorumlayan Selen Görgüzel, "Sürekli ayrılıp barışıyorlar. Herkes birbiriyle. İki gün sonra başkasıyla oluyorlar ben anlamadım.

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Selen Görgüzel: Kilolarından giyemiyorlar, eleştiriyorlar - Resim: 3

"Ben boşanalı 1 seneyi geçti, hayatımda kimse yok! Yazık değil mi bana? Hayatımda kimse yok, birisi olursa ben sahneden flörtleşirdim zaten, siz de anlarsınız" diyerek güldü.

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Selen Görgüzel: Kilolarından giyemiyorlar, eleştiriyorlar - Resim: 4

Geçtiğimiz yıl eşi Hamdi Alkan ile evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, ayrılık sebebinin geçtiğimiz yıllarda bir tiyatro oyununda sahne aldığında oyunda yer alan öpüşme sahnesi olup olmadığı sorulunca, şu cevabı verdi:

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