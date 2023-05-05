Selen Görgüzel'den taciz itirafı
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel sektöre ilk girdiği dönemde tacize uğradığını açıkladı.
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu.
Her açıklaması olay olan Selen Görgüzel'den bomba itiraflar geldi. Müzik ve oyunculuk sektörüne ilk girdiği dönemde yaşadığı zorlukları anlatan Görgüzel şunları söyledi:
"Benim sektöre girdiğim dönem annemlerin boşanmasına ve babamın iflasına denk geldiği için bana çok müdahale edemediler. İlk evliliğim biraz ailemden kaçış için yapıldı. Sektöre çok küçük yaşlarda girdiğim için bana çok kirli ve savunmasız geldi. Çok yalnızdım... Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı. Onların teklifleri ve yaklaşımları bana kendimi çok kötü hissettiriyordu. Onlar utanmıyordu ben utanıyordum."
"Bana 'kızım bu yollardan geçmezsen asla olmaz' diyorlardı. Bir hedefin var ve hayallerin var. Yapmak istediğin iş için 'onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz' diyorlar. Ama benim canım öyle bir şey yapmak istemiyor, ben öyle biri olmak istemiyorum. Ben gerçekten başararak işimi yapmak istiyorum." diyen Görgüzel bu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.