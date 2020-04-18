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  3. 18 Nisan 2020 14:02

Serdar Ortaç: 30 milyon liralık evimi çalışanlarıma bırakacağım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında yaşadığı maddi zorlukları anlatmıştı. Ortaç, 2. Sayfa'nın sorularını yanıtladı.

Serdar Ortaç: 30 milyon liralık evimi çalışanlarıma bırakacağım

'Büyükada'yı alacak servetim vardı'
"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "

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Serdar Ortaç: 30 milyon liralık evimi çalışanlarıma bırakacağım

"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."

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Serdar Ortaç: 30 milyon liralık evimi çalışanlarıma bırakacağım

'Aylık 400-500 bin giderim var'
"Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var. "

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Serdar Ortaç: 30 milyon liralık evimi çalışanlarıma bırakacağım

Nafakayı ödeyemedim'
"Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi.Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var... Onları bitirmem lazım. "

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