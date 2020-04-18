Serdar Ortaç: 30 milyon liralık evimi çalışanlarıma bırakacağım
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında yaşadığı maddi zorlukları anlatmıştı. Ortaç, 2. Sayfa'nın sorularını yanıtladı.
'Büyükada'yı alacak servetim vardı'
"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "
"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."
'Aylık 400-500 bin giderim var'
"Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var. "