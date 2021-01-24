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  3. 24 Ocak 2021 23:20

Serdar Ortaç: ''Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır''

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Seveni de çok eleştireni de. Son olarak Başkan Erdoğan'a hayranlığını gizlemeyen Ortaç, "200 sene sonra bile Erdoğan'ın eserlerini takdir edecek." demişti.

Serdar Ortaç: ''Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır''

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Seveni de çok eleştireni de. Son olarak Başkan Erdoğan'a hayranlığını gizlemeyen Ortaç, "200 sene sonra bile Erdoğan'ın eserlerini takdir edecek." demişti.

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Serdar Ortaç: ''Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır''

ŞU AN TEK LİDER ERDOĞAN

Ünlü sanatçı, bir gazeteye verdiği röportajda, "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata'ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır." dedi.

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Serdar Ortaç: ''Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır''

ATATÜRK'E DE ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE DE AŞIĞIM

Posta gazetesine verdiği röportajda samimi açıklamalar yapan Ortaç, "Serdar Bey, siyasi olarak dünya görüşünüzü nasıl ifade ediyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata'ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır. Böyle söyleyince bana "Tayyip'çisin" diyorlar. Yahu öyle bir şey yok! Vatandaşı kim koruyorsa benim için lider odur. Erdoğan da vatandaşını koruyor. Durum bu."

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Serdar Ortaç: ''Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır''

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