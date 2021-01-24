Serdar Ortaç: ''Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır''

ATATÜRK'E DE ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE DE AŞIĞIM



Posta gazetesine verdiği röportajda samimi açıklamalar yapan Ortaç, "Serdar Bey, siyasi olarak dünya görüşünüzü nasıl ifade ediyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata'ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır. Böyle söyleyince bana "Tayyip'çisin" diyorlar. Yahu öyle bir şey yok! Vatandaşı kim koruyorsa benim için lider odur. Erdoğan da vatandaşını koruyor. Durum bu."