Serdar Ortaç: Cebimde ne varsa veriyorum
Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam İstinye'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Hayranlarınızın içinden durumu iyi olmayan gelip, sizden yardım istiyor mu?" sorusuna Ortaç, "Gelmez mi? Cebimde ne varsa veriyorum. Zaten yıllardır bu böyle" yanıtını verdi
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam İstinye'de objektiflere yansıdı.
"HALK İLE İÇ İÇE OLUYORUM" Gece sporumu yaptım, geldim. Üç saattir yoldayım, bayağı bir yorucu oldu. Bisikletim ile dolaşırken halk ile iç içe oluyorum. Selam veriyorlar, durup onlarla bir çay içiyorum. Özellikle balık tutanlarla durup, sohbet ediyorum.