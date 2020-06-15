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  3. 15 Haziran 2020 09:25

Serdar Ortaç: Cebimde ne varsa veriyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam İstinye'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Hayranlarınızın içinden durumu iyi olmayan gelip, sizden yardım istiyor mu?" sorusuna Ortaç, "Gelmez mi? Cebimde ne varsa veriyorum. Zaten yıllardır bu böyle" yanıtını verdi

Serdar Ortaç: Cebimde ne varsa veriyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam İstinye'de objektiflere yansıdı.  

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Serdar Ortaç: Cebimde ne varsa veriyorum

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, gününün nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı:  

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Serdar Ortaç: Cebimde ne varsa veriyorum

"HALK İLE İÇ İÇE OLUYORUM" Gece sporumu yaptım, geldim. Üç saattir yoldayım, bayağı bir yorucu oldu. Bisikletim ile dolaşırken halk ile iç içe oluyorum. Selam veriyorlar, durup onlarla bir çay içiyorum. Özellikle balık tutanlarla durup, sohbet ediyorum.

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Serdar Ortaç: Cebimde ne varsa veriyorum

"CEBİMDE NE VARSA VERİYORUM" Gazetecilerin, "Hayranlarınızın içinden durumu iyi olmayan gelip, sizden yardım istiyor mu?" sorusuna Ortaç, "Gelmez mi? Cebimde ne varsa veriyorum. Zaten yıllardır bu böyle" yanıtını verdi.

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