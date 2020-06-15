Serdar Ortaç: Cebimde ne varsa veriyorum

"CEBİMDE NE VARSA VERİYORUM" Gazetecilerin, "Hayranlarınızın içinden durumu iyi olmayan gelip, sizden yardım istiyor mu?" sorusuna Ortaç, "Gelmez mi? Cebimde ne varsa veriyorum. Zaten yıllardır bu böyle" yanıtını verdi.