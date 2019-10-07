Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan açıklaması: Fiyatı artmıştır

"O ÇOK GÜZEL BİR KADIN" Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra fiyatları düştü diye bir haber çıktı, doğru mu" sorusuna "Yok, Chloe fiyatları da oynatmaz. Ben varken de sabit fiyatı vardı. Şimdi film çekiyormuş Kıbrıs'ta, yine ücreti iyidir. Neden boşanınca fiyatı düşsün kadının, aksine daha çok artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum" dedi.