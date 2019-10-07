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  3. 07 Ekim 2019 14:01

Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan açıklaması: Fiyatı artmıştır

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Ağustos ayında sonlandırmıştı. Boşanmalarının arından Loughnan'ın iş alamadığı ve ücretlerinde düşüş yaşandığı iddia edilmişti. Konu hakkında konuşan Ortaç,

Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan açıklaması: Fiyatı artmıştır

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdiği eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu. Ortaç, eşinin iş alamadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan açıklaması: Fiyatı artmıştır

"O ÇOK GÜZEL BİR KADIN" Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra fiyatları düştü diye bir haber çıktı, doğru mu" sorusuna "Yok, Chloe fiyatları da oynatmaz. Ben varken de sabit fiyatı vardı. Şimdi film çekiyormuş Kıbrıs'ta, yine ücreti iyidir. Neden boşanınca fiyatı düşsün kadının, aksine daha çok artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum" dedi.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan açıklaması: Fiyatı artmıştır

"TEPKİ GÖSTERDİ" Serdar Ortaç, gazetecilere sitem ederek, "Geçenlerde Kuruçeşme'ye bir arkadaşımla kahve içmeye gittim. Yanıma bir kadın oturdu. Magazinciler hemen çekmişler, 'Serdar'ın yenisi' diye. Yazık yani onun da annesi babası var. Ayrıca ben yeni boşandım, şu an sevgili düşüneceğim en son şey. Aşka kapalı değilim ama hiç aklıma gelmiyor, şu an sadece işime odaklandım" dedi.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan açıklaması: Fiyatı artmıştır

1 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a tazminat ödemesine karar verildi. Ortaç, çocuğunun olmamasına rağmen eski eşine tam 1 milyon TL tazminat ödeyecek. Net geliri tam bilinmeyen Ortaç, tazminatı taksit taksit ödeyecek

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