Seren Serengil'den dudak uçuklatan evlilik şartı

"AĞIRLIĞIMCA ALTIN İSTİYORUM"

Seren Serengil, özel hayatı hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı. Serengil, evlilikle ilgili sorulara "Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası" şeklinde yanıt verdi.