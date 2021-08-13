Serenay Sarıkaya ayna karşısında pozlarına devam ediyor
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından ayna karşısında çektiği pozu paylaştı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi.
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Serenay Sarıkaya bir süre ara verdiği ekranlara Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle dönmeye hazırlanıyor. Burak Deniz'le başrol oynayacak olan Sarıkaya yeni dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
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Yaz tatiline Bodrum'un ardından Assos'da devam eden Sarıkaya tatil pozlarıyla da dikkat çekmişti.
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Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, haftalar sonra ilk kez paylaşım yaptı.
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