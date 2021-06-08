Sergen Yalçın Ukraynalı genç sevgilisi ile yakalandı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından yeni sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatile çıktı.
Bir süredir ilişki yaşayan Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, önceki akşam Alaçatı’daki bir mekanda yemekteydi.
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Mekanda Yalçın’ın arkadaşlarıyla buluşan çift, çıkışta görüntülendi. Aracına binerken muhabirlere selam veren Yalçın, ilişkisi hakkında konuşmadı.
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Uçankuş'ta yer alan habere göre, Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, yemek yedikleri mekandan arkadaşlarıyla beraber ayrıldı.
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