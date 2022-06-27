Şevval Şahin mayolu pozlarını paylaştı: beğeni butonu çöktü
Ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden mayolu pozlarını paylaştı. Şevval Şahin mayolu pozları ile hayranlarından tam not aldı.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Şevval Şahin, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
1 / 27
Şahin, geçtiğimiz günlerde pilates yaparken çekildiği videosuyla olay olmuştu.
2 / 27
Ünlü manken bu kez bikinili tatil pozuyla sosyal medyayı salladı.
3 / 27
2018 yılında düzenlenen Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla konşulmaya devam ediyor.
4 / 27