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  4. Şevval Şahin mayolu pozlarını paylaştı: beğeni butonu çöktü

Şevval Şahin mayolu pozlarını paylaştı: beğeni butonu çöktü

Ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden mayolu pozlarını paylaştı. Şevval Şahin mayolu pozları ile hayranlarından tam not aldı.

Şevval Şahin mayolu pozlarını paylaştı: beğeni butonu çöktü - Resim: 1

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Şevval Şahin, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. 

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Şevval Şahin mayolu pozlarını paylaştı: beğeni butonu çöktü - Resim: 2

Şahin, geçtiğimiz günlerde pilates yaparken çekildiği videosuyla olay olmuştu. 

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Şevval Şahin mayolu pozlarını paylaştı: beğeni butonu çöktü - Resim: 3

Ünlü manken bu kez bikinili tatil pozuyla sosyal medyayı salladı.

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Şevval Şahin mayolu pozlarını paylaştı: beğeni butonu çöktü - Resim: 4

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla konşulmaya devam ediyor. 

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