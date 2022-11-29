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  4. Şevval Şahin son pozuyla olay oldu: Dekolteyi arşa çıkardı!

Şevval Şahin son pozuyla olay oldu: Dekolteyi arşa çıkardı!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Şevval Şahin son pozuyla olay oldu: Dekolteyi arşa çıkardı! - Resim: 1

Miss Turkey 2018 kraliçesi Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

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Şevval Şahin son pozuyla olay oldu: Dekolteyi arşa çıkardı! - Resim: 2

Cesur paylaşımları ve kusursuz fiziğiyle büyüleyen Şevval Şahin, güzellik sırrını paylaştı. 

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Şevval Şahin son pozuyla olay oldu: Dekolteyi arşa çıkardı! - Resim: 3

Yeni tanınmaya başladığı dönemde de Şeyma Subaşı'na benzerliğiyle dikkat çekmişti.

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Şevval Şahin son pozuyla olay oldu: Dekolteyi arşa çıkardı! - Resim: 4

Türkiye güzeli seçilen Şahin'in estetik harikası olduğu ortaya çıkmıştı.

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