Şevval Sam'dan çok konuşulacak Yasak Elma itirafı
Yayınlandığı 6 yıl boyunca reytinglerde zirvede yer alan Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ekranlara veda etse de magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Yasak Elma'nın Eder'i Şevval Sam final yapan dizi ile ilgili yaptığı itirafla şaşırttı.
Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve bu sezon ekranlara veda eden Yaasak Elma dizinde Ender Çelebi karakterine hayat veren güzel oyuncu Şevval Sam katıldığı programda yaptığı itirafla gündem oldu.
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Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi final sahneleriyle de çok konuşuldu. Dizide Ender Çelebi karakterine hayat veren Şevval Sam açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Şevval Sam altı sezonluk karakteri hakkında beklenmedik itiraflarda bulunan ünlü isim karakteri hakkında da çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
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İnanılmaz bir tepki aldığını söyleyen Şevval Sam sokakta insanların 'Sen kötü olamazsın' diye çevirdiklerini anlattı.
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