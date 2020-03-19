Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım
Geçen hafta yurt dışından gelen sevgilisi Guido Senia ile 14 gün kuralına uymayan ve İstanbul'da partiye katılan Subaşı, tepkiler üzerine 1 gece hastanede kalmıştı.
Geçen hafta yurt dışından gelen sevgilisi Guido Senia ile 14 gün kuralına uymayan ve İstanbul'da partiye katılan Subaşı, tepkiler üzerine 1 gece hastanede kalmıştı.
Koronavirüs testleri negatif çıkan ikili, 14 gün kuralına uymak şartıyla evlerine yollanmıştı. Şu sıralar evinden çıkmayan Subaşı ise önceki gün oturduğu yerden para kazanmak için ilaç tanıtımı yaptı.
Kendisine sürekli "Ne tüketiyorsun" diye sorular geldiğini iddia eden Şubaşı, evde kalırken bile olay olmayı başardı.