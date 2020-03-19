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  3. 19 Mart 2020 10:40

Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım

Geçen hafta yurt dışından gelen sevgilisi Guido Senia ile 14 gün kuralına uymayan ve İstanbul'da partiye katılan Subaşı, tepkiler üzerine 1 gece hastanede kalmıştı.

Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım

Geçen hafta yurt dışından gelen sevgilisi Guido Senia ile 14 gün kuralına uymayan ve İstanbul'da partiye katılan Subaşı, tepkiler üzerine 1 gece hastanede kalmıştı.

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Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım

Koronavirüs testleri negatif çıkan ikili, 14 gün kuralına uymak şartıyla evlerine yollanmıştı. Şu sıralar evinden çıkmayan Subaşı ise önceki gün oturduğu yerden para kazanmak için ilaç tanıtımı yaptı.

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Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım

Kendisine sürekli "Ne tüketiyorsun" diye sorular geldiğini iddia eden Şubaşı, evde kalırken bile olay olmayı başardı.

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Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım

TEPKİ YAĞDI Subaşı, 16 Mart'ta bir anda piyasaya çıkan ilaçları ballandıra ballandıra anlattı. Bu videoyu gören vatandaşlar ise Subaşıya sert çıktı: "Bu kadın resmen cehaletbaşı...", "3 kuruş için bilmediğin ilaçlarla milleti kandırma…"

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