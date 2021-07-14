Şeyma Subaşı'nın itirafı sosyal medyada gündem oldu
Evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den sürpriz şekilde ayrılan Şeyma Subaşı'nın, "Yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Hamile olduğunu duyurduğu paylaşımını hemen kaldıran, daha sonra bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi ve 'ayrılık doğru' itirafında bulundu.
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, "Şeyma Subaşı'ndan 'Yüksek Stres' İtirafı" başlıklı yazısı ile 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya vurgu yaptı.
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"Magazin dünyası için yaz hareketli başladı, o yüzden yazacak konu çok. En popüler konulardan biri Şeyma Subaşı’nın yedi aydır lüks bir hayat yaşadığı aşkıyla sonu.
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Sosyal medya fenomeni, sevgilisinden niye ayrıldı?
Mısırlı sevgili milyarder mi, yoksa sahtekar mı?
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