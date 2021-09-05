Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi özlemini böyle dile getirdi
Mohammed Alsaloussi (Meedo) sosyal medya hesabından sevgilisi Şeyma Subaşı ile paylaştığı fotoğrafla özlemini dile getirdi.
Mohammed Alsaloussi (Meedo) sosyal medya hesabından sevgilisi Şeyma Subaşı ile paylaştığı fotoğrafla özlemini dile getirdi.
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Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti.
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Şeyma Subaşı tatil sonrası ise Acun Ilıcalı ile tatil yapmasıyla dikkat çeken ablasıyla buluştu.
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Şeyma Subaşı ile aşk pozlarını paylaşan Mohammed Alsaloussi paylaşımında özlemden geceleri uyandığını söyledi.
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