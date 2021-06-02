Sibel Can yıllar önceki tangalı fotoğrafları yeniden gündem oldu
Ünlü sanatçı Sibel Can yıllar sonra ilk defa, Emir Sarıgül'le çıktığı mavi turda bikini ile objektiflere yakalanırken yıllar önceki tangalı fotoğrafları yeniden gündeme geldi.
Magazin basınından köşe bucak kaçan, özellikle bikinili objektiflere poz vermek istemeyen Sibel Can, son olarak 2017 yılında Çeşme'de beyaz bikinisiyle görüntülenmişti.
Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le Bodrum'da görüntülenmesi, günlerce magazin gündeminde en üst sıralarda yer aldı.
Geçtiğimiz haftalarda tek kare olarak objektiflere yansıyan yat tatilinden yeni kare geldi.
Hem koronavirüs salgını hem de iş yaşamının stresini Marmaris'te Sarıgül'le birlikte atan Sibel Can, tatilde çekilen yeni fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yıllar sonra ilk kez bikinili olarak objektiflere yansımış oldu. Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı.