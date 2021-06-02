Sibel Can yıllar önceki tangalı fotoğrafları yeniden gündem oldu

Hem koronavirüs salgını hem de iş yaşamının stresini Marmaris'te Sarıgül'le birlikte atan Sibel Can, tatilde çekilen yeni fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yıllar sonra ilk kez bikinili olarak objektiflere yansımış oldu. Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı.