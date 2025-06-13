Şiddet ve estetik mağduru Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı ilk kez açıkladı

Zor günleri ardında bırakan Danla Bilic geçtiğimiz günlerde yıllardır yaşadığı sağlık problemlerinin kaynağı olarak gösterdiği kalça dolgusu operasyonuna dair yaptığı itirafla dikkat çekmişti. Zaman zaman “Ne olur, bu estetiği kimse yaptırmasın!” diyerek gençleri uyaran Bilic, yıllar süren suskunluğunu bozdu. Bilic, dolgu işlemini yapan kişinin, bir dönem magazin ve sağlık dünyasında çok konuşulan estetik doktoru Bülent Cihantimur olduğunu söylemişti.