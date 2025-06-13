Şiddet ve estetik mağduru Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı ilk kez açıkladı
Sosyal medyada yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, estetik operasyonlara şimdiye kadar ne kadar para harcadığını açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği tüm estetik operasyonları için toplamda ne kadar harcadığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Danla Biliç olarak tanınan Neslihan Aktepe (30), erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp edilmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmış 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.
Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen N.D.A.(30) İstanbul Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edilmişti. Olay sonrası Denizli'de yakalanarak gözaltına alınan B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Zor günleri ardında bırakan Danla Bilic geçtiğimiz günlerde yıllardır yaşadığı sağlık problemlerinin kaynağı olarak gösterdiği kalça dolgusu operasyonuna dair yaptığı itirafla dikkat çekmişti. Zaman zaman “Ne olur, bu estetiği kimse yaptırmasın!” diyerek gençleri uyaran Bilic, yıllar süren suskunluğunu bozdu. Bilic, dolgu işlemini yapan kişinin, bir dönem magazin ve sağlık dünyasında çok konuşulan estetik doktoru Bülent Cihantimur olduğunu söylemişti.