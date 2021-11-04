Sihirli Annem'in güler yüzlü perisi yıllar sonra bile büyüledi
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde güler yüzlü peri Betüş karakterini canlandıran oyuncu İnci Türkay son hali ile büyüledi.
Türkiye, İnci Türkay'ı Sihirli Annem dizisinde "Betüş Peri" karakteriyle tanıdı.
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Dizide sevecen, yardımsever anneyi canlandıran İnci Türkay, o dönem çocuk izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
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15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğan ve Dünya Varmış dizisiyle televizyon macerasına başlayan oyuncunun son hali ise olay oldu.
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Dizinin güler yüzlü perisi Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay, hayatına İngiltere'de devam ediyor
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