Simge Sağın kış günü yaz tatili için paraya acımadı
Sesiyle kulaklara, güzelliğiyle gözlere hitap eden güzel şarkıcı Simge Sağın yoğun geçen konser temposuna tatil molası verdi. Tatil için egzotik Mauritius'u seçen Simge Sağın'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı.
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Aşkın Olayım şarkısı ile Türkiye'yi sallayan güzel şarkıcı Simge Sağın aralıksız geçen konserlerine verilen ilk arada soluğu egzotik Mauritius'ta aldı.
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Arkadaşlarıyla kış gününde 10 günlük bir yaz tatili yapan Simge Sağın'ın tatil paylaşımları da sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü şarkıcı, şimdilerde Afrika’nın güneydoğusunda Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Mauritius'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
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