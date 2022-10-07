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  4. Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu

Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu

Konserden konsere koşan güzel şarkıcı Simge Sağın konser molasını denizde verdi. Arayı fırsat bilerek ekibiyle birlikte tatile çıkan Simge Sağın'ın yağmur altında seksi mayosuyla yaptığı paylaşımlar sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu - Resim: 1

Simge Sağın yaz boyunca konser aralarında kısa kısa deniz-güneş-kum kaçamağı yapmıştı.

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Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu - Resim: 2

Güzel şarkıcı şimdi de ekibiyle birlikte tatile çıktı.

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Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu - Resim: 3

Simge Sağın müzisyen arkadaşı Onur ile tatilden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya da damgasını vurdu.

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Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu - Resim: 4
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