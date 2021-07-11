Siyah iç çamaşırının üzerine tül pantolon giyip sahneye çıkan Gülşen'e tepki
Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başlarken Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen giydiği kıyafet ile olay oldu.
Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Ancak şarkıcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.
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Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.
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Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.
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Pantolonun altına siyah bir iç çamaşırı giyen Gülşen'in tarzı Erol Köse'yi de rahatsız etti.
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